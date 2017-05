ಬರ್ದಾವಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

English summary

Bomb blast on Trinamool Congress office in Bardavan at West Bengal kills a person and so many people injured. More informations yet to be known.