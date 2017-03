ಉ.ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಅವರನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜೀಹಾನ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The body of Kalaburai reserve police ASI Amruth (50) who had died in Uttar Pradesh on March 8th, has been taken to his home in Kalaburagi. He was deputed to Uttar Pradesh for election duty recently where he met with the acciedent and expired.