ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರದ ರೈಲ್ವೇ ಹಳಿಯೊಂದರ ಬಳಿ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 11:13 [IST]

English summary

A minor intensity blast has been reported near a railway track at the Sant Kabir Nagar in Uttar Pradesh. The blast occurred at the Sant Kabir Nagar in Uttar Pradesh a while ago.