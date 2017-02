ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬೆರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಕ್ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

English summary

BlackBerry has announced its partnership with Optiemus Infracom Ltd for an agreement to license BlackBerry software and services for manufacturing BlackBerry Android handsets in more global markets including India, Sri Lanka, Nepal and Bangladesh.