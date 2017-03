ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಸಾಬೀತು

ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 33 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷ. ಬೈರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Story first published: Monday, March 20, 2017, 12:52 [IST]

The BJP won the floor test in Manipur assembly on Monday with the support of 33 MLAs. N Biren Singh who took oath as BJP's first ever Chief minister in Manipur on March 15 proved his majority in the floor of the house.