ರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಕೇಸರಿ ಹೊದಿಕೆ!

ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕನಸು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 41ರಷ್ಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ವಿಶ್ವ

With the Five states election results declared on March 11th 2017, BJP has increased its Power number in States to 12. To achieve its 'Congress Mukth Bharat' dream still it needs 17 victories. But as far as now, it has succeeded to spread Saffron blanket on 41 % portion of India.