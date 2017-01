ಗೋವಾ: ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಠಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮಂತ್ರ

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಐದೇ ದಿನಗಳಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Bharatiya Janata party on Sunday released its manifesto for upcoming Goa assembly polls. While the manifesto spoke largely of job creation and tourism development, the most common issues of shutting down casinos and mining industry.