ಬಿಜೆಪಿಗೆ 37: ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿರುವ 10 ಸವಾಲುಗಳು

ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಒರಟಾದ, ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 18:33 [IST]

English summary

For the BJP, its foundation day on April 6th, 2017, it perhaps the happiest in the last 37 years of its existence. Despite this position, which surely is enviable for the opposition parties, the road ahead for the largest party of the world is not a bed of roses, if it is not full of thorns.