ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಬರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ

ದೇವತೆಗಳ ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಡೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮೊದಲು ಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಬಂಡಾಯದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 12:56 [IST]

English summary

The current trend clearly indicates that the Congress have been completely ousted by the Bharatiya Janata Party in Uttarakhand. Like Uttar Pradesh, the voters of the hill state in northern India voted massively for the saffron party.