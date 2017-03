ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!

ಅಟ್ಟಾರಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಹಾರಿಸಲಾದಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ದೂರನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 12:48 [IST]

English summary

It was a proud moment for India when the tallest ever Indian Flag was erected at the Attari border. The Indian National Flag is visible from Lahore. The flag is 110 metres high, 24 metres wide and weighs 55 tonnes. However Pakistan has a problem with the flag. It has made a bizarre allegation that the flag is being used to spy against them.