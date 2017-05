ಆಧಾರ್ ಲೋಪ: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜನವರಿ 1ರಂದು!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಕಂಜಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! ಹಾಗಂಥ ಇದೇನು ಪವಾಡ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಾದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 1 ಎಂದೇ ನಮೂದಾಗಿದೆ.

English summary

When their Aadhaar cards arrived, about 1,000 excited villagers date of birth to be January 1, for all of them. A technical goof up led ton 1,000 person in Kanjasa Village having January 1 as their official date of birth.