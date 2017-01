ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಗೀರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಂಎಲ್ಎ !!

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Lalan Paswan was caught on camera asking schoolgirls, “How can you tell she was raped... Where was blood coming from?” ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ರೋಹ್ಟಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನಾರಿ ಎಂಬ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ಲಲನ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಳಿ ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ... ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿರುವುದು ವಿವಾದವೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. rape, bihar, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಬಿಹಾರ