ಬಿಹಾರ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಥ್

ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಬಿಹಾರ ಸರಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 20:17 [IST]

Bihar today (Jan 21) claimed to have formed the world’s largest human chain with Chief Minister Nitish Kumar, political leaders including BJP leaders, cutting across party lines, and citizens held each other’s hand to reaffirm commitment towards liquor ban.