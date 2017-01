ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್

ಸಹರಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪದಡಿಯಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 22:20 [IST]

Biggest setback to Congress: There will be no probe by a SIT into Sahara diaries case, which involves alleged bribes paid to politicians including Prime Minister Narendra Modi, Supreme Court of India order.