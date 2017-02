ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ರವಿಕಿಶನ್

ಭೋಜ್ ಪುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ರವಿಕಿಶನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ(ಫೆಬ್ರವರಿ 19)ದಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು.

English summary

Bhojpuri actor Ravi Kishan today(Feb 19) joined the Bharatiya Janata Party in the presence of party president Amit Shah.