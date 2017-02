ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ: ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಝಲಕ್

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯವೇ ಗುರುವಾರದ ಸುದ್ದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಹೊರತಾದ, ಕುತೂಹಲಗಳುಳ್ಳ ಸುದ್ದಿಗಳು ಚಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ.

English summary

Other than the Political developments in Tamilnadu on Thursday there were few news which successfully grabbed the attention of news hungers. 10 year conviction for the 2005 Delhi serial blast culprits, Amazing Bengaluru Air force show are few among them.