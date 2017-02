ಬೆಂಗಾಲಿ ನಟಿ ತನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲ್ಕತಾದ ಕಸ್ಬಾ ಪ್ರದೇಶದ ಫ್ಲಾಟೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಸಹ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳ ಕೊಳೆತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A semi-decomposed body of a small-time local actress of the Bengali entertainment industry was on Tuesday recovered from her flat in the southern part of the city's Kasba area, police said.