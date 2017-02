'ಚಿನ್ನಮ್ಮ'ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾಯಂ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಗೋ 5 ಲಾಭ ಏನು?

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಜತೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಗಾದಿಗೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 17:07 [IST]

English summary

By supporting AIADMK leader Panneer Selvem for Chief Minister post of Tamilnadu, BJP eyes on long term benefits such as raising its MLAs, MPs support during Presidential Election this year, to get clear route for GST etc.