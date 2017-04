ಪಾಕ್ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಆ ಮೂವರು ಗೂಢಾಚಾರರ ಗೋಳಿನ ಕಥೆ!

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಅದರ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮೂವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

As India tries to secure the release of Kulbhushan Jadhav, the retired Navy officer sentenced to death in Pakistan for alleged spying, Hindustan Times spoke to three men in a Punjab village who were jailed in that country for espionage.