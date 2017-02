ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ ಏಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?

ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಗಳ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The All India Bank Employees' Association (AIBEA) has called a country-wide strike on 28 February. Important demands of the workers are recovery of bad loans and criminal action against willful defaulters, rather than creating a separate entity to handle this.