ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರೆಗುಳಿಗಳ ನಗರ!!

ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ತನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫೌಂಡ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಐದು ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು.

English summary

A survey conducted by app-based cab aggregator Uber showed that Bangalore was the most and Kolkata the least forgetful cities among the five metros including Delhi, Mumbai and Hyderabad.