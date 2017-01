ಪಾಕ್ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ನಿಷೇಧ: ಭಾರತ ಸ್ವಾಗತ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Indian agencies have welcomed the move by the United States of America which has proposed an immigration ban from Pakistan. Among all countries, Pakistan is without a doubt the most dangerous as terrorists have the backing of the ISI, which is one of the most dangerous spy agencies in the world,senior officials with the Research and Analysis Wing tell OneIndia.