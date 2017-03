ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ದೂರ ಉಳಿಯಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ದೂರ ಉಳಿಯಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 500 ಮೀಟರ್ ವಿನಾಯಿತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 31) ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Supreme Court on Friday refused to relax the March 31 ban on closure of liquor vends along national and state highways The Supreme Court said that the vends would have to move away 500 metres from the highway. The liquor shops should not be visible from the highways, the court also said.