ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವವರು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರು : ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಡಬ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವವರು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರು ಎಂದಿದೆ.

English summary

Supreme Court in a significant ruling said anyone attempting to stall exhibition of dubbed films or dubbed serials in the name of protecting a language would be guilty of violating the Competition Act, 2002.