ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಾಂಡ ಸಿಎಂ ಪ್ರಚಾರ

ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಐದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನು ಕಂ

Story first published: Friday, February 3, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Innovative animation powers a new video that casts Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat as "Baahubali". Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah also feature in the video.