ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಭೀತಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಎಟಿಂಎಗಳು ಕಾರ್ಯಚರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದೆ.

English summary

The Reserve Bank of India on Monday had asked all banks to put in place a software update at ATMs to protect their systems from WannaCry ransomware that has attacked payment systems across the world.