ಸಂಸದರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ: ಮೋದಿ ಗರಂ

ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಗೈರಾಗುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Prime Minister Narendra Modi warns the MPs who have low attendence in parliament. The responsible MP should not miss any parliament sessions without proper reason he also told.