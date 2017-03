ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುವುದು ಐಪಿಸಿ 309ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 8:33 [IST]

English summary

On Monday, Parliament passed the important Mental Health Care Bill in the Lok Sabha. The most significant thing about the bill is that it decriminalises a suicide attempt by mentally ill people. It also provides services for people with mental illness.