ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೀಸಾ: ಸಚಿವೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಭಾರತ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್

English summary

External Affairs Minister Sushma Swaraj took to Twitter on Friday (Jan 20) to assert that all Indians were ‘her people.’ The reaction came after a Twitter user alleged she was biased towards issuing ‘Muslim Visa’.