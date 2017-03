ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಪರಮಾಪ್ತ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ

ಲಕ್ನೋ, ಮಾರ್ಚ್ 21: ಗೋರಖ್ ನಾಥ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಆಪ್ತ. ದೇಗುಲದ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿರುವ ಈತ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕೇಸರಿ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ.

30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ದೇಗುಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ನಿತ್ಯ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.



ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

'ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ.ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯಂತೆಯೇ. ಯೋಗಿಜೀ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆದರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀನಿ' ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

10 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಗೋರಖ್‍ನಾಥ್ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರದ್ದು ಕಡು ಬಡತನವಿರುವ ಕುಟುಂಬ. ಈತನನ್ನು ಈತನ ಅಪ್ಪ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಗೋರಖ್‍ಪುರದ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದುಮಹಂತ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಹಂತ್ ಅವೈದ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಈತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದರು.



