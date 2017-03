ಎನ್ ಡಿ ಟಿವಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ : ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ

ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಟಿವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Assembly election results of five states will be declared on March 11. The Election Commission allowed the publication of exit polls after 5:30 PM on March 9. Here is the poll of exit polls conducted by NDTV.