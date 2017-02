ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಉತ್ತರಖಂಡ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಅಂತಿಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಖಂಡ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

India Today-Axis and ABP News survey says that Uttarakhand will won by BJP. And in Manipur India Today-Axis survey predicted that BJP will come to power.