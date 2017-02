ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಆಧಿಪತ್ಯ, ಲೆಕ್ಕಕಷ್ಟೆ ಎಎಪಿ

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲಿದೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 16:39 [IST]

English summary

India Today-Axis and ABP News survey says that BJP will won Goa assembly ellection. And Congress may give strong fight in the election.