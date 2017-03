ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಅವನತಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮಂಕಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕೂಗೆದ್ದಿದೆ.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 12:36 [IST]

English summary

Assembly elections results of five states of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa and Manipur are out. Congress fails to win Uttarkhand and losing to hold UP, will hang over Congress vice-president Rahul Gandhi's political future.