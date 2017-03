ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಗೆ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ!

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ 16 ವರ್ಷದ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಗಳು.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 17:19 [IST]

English summary

After all the outrage that was witnessed over a 'Fatwa' issued against a 16-year-old singer in Assam, it has been clarified that the piece of paper that sparked the outrage was a mere appeal by some Muslim clerics and not fatwas as claimed.