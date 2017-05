'ಮದ್ರಸಾ ಮಾದರಿ' ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ

“ಮದ್ರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು,” ಎಂದು ಅಸ್ಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Assam Government has decided to do away with the Madrasa education and instead promote modern education. The education minister of Assam Himanta Biswa Sarma said that the state government has decided to do away with the Madrasa Board. The Madrassa Board will be dissolved and academic part will be handed over to the Board of Secondary Education,” Sarma wrote in a tweet.