ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಬ್ಬ 420 : ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಎಎಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಬ್ಬ ನಯವಂಚಕ, 420 ಬಹುಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bharatiya Janata Party (BJP) leader Subramanian Swamy on Tuesday asserted that Kejriwal was a fraud and would soon go to spend a long time in jail.