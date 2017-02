ಬಜೆಟ್ 2017: ಯಾವ್ದು ಏರಿಕೆ? ಯಾವ್ದು ಇಳಿಕೆ?

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಲ್ಕನೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ? ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ?ಎಂಬ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Union Budget 2017 : Finance Minister Arun Jaitley presented Union Budget in Lok Sabha today (Feb.01). Check Which commodity is dearer and which is costlier.