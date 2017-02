ಪಾಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ: ಬಂಧಿತ ಗೂಢಚಾರಿ

ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಹಾಗೂ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಗುಪ್ತಚರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರು. ಸಂದಾಯ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 16:12 [IST]

English summary

Suspected Pakistan spy Haji Khan had been passing on defense - related information to the ISI and two other agencies for the past three years, his interrogators said on Tuesday.