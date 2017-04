ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ, ನಟಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್

ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತೃ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ನಟಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೂಧಿಯಾನದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A local court here has issued an arrest warrant against Bollywood actress Rakhi Sawant for allegedly making objectionable remarks against sage Valmiki, who wrote the mythological Hindu epic 'Ramayana'.