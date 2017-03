ಟೈಮ್ಸ್ ನೌನಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಬ್ ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಇತ್ತಾ?

ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಬಿಡಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ನಾಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

More than four months after he stepped down as Times Now Editor-in-Chief, Arnab Goswami has now revealed that he was stopped from entering his studio at the channel just days before he left the organisation.