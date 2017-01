ಅರ್ನಬ್ 'ರಿಪಬ್ಲಿಕ್' ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಹಿರಿಯ ಟಿವಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 'ರಿಪಬ್ಲಿಕ್' ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 18:06 [IST]

English summary

BJP MP Subramanian Swamy has objected to the phrase 'Republic' as the name for the yet-to-be launched news channel by veteran TV journalist Arnab Goswami.