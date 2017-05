ಅರ್ನಬ್ ರೀಎಂಟ್ರಿ ನಂತರ TRP ಸಮರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ?

ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಹಿನಿ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡ ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂಗ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Full list of networks where @republic is engaging in the totally illegal practise of double frequency. Same channel playing on 2 frequencies pic.twitter.com/LcfaBevMrw

Story first published: Friday, May 19, 2017, 14:23 [IST]

English summary

Less than 2 weeks after Arnab Goswami's Republic TV was launched, the Broadcast Audience Research Council (BARC) has released the viewership data for the week commencing 6 to May 12, which puts Republic at the top spot in the English news channel category in India.