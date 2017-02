ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, 18 ಜನರ ಬಂಧನ

ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆದಿಂದಾಗಿ ಫೆ.26ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ 18 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Eighteen people have been arrested on Sunday after the examination papers of Army Recruitment Board were leaked just a day before it was scheduled to be held. After receiving a tip-off, Thane Police’s Crime Branch conducted raids across Maharashtra and Goa and arrested people from Nashik, Pune Nagpur and Goa.