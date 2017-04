ಯೋಧನ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಗುಂಡು ಪತ್ತೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡಿಯಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಲಗೇಜ್ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಗುಂಡು ಅವರ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

A day after a soldier was arrested for carrying grenades in baggage during the security screening , another Army jawan was detained on Tuesday after a live bullet was found in his baggage at the Srinagar International Airport.