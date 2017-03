14 ರಿಂದ 330 ಕೋಟಿಗೆ, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪುತ್ರನ ಆಸ್ತಿ

ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಅವರ ಮಗ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 14.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 330 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

The value of assets of Nara Lokesh, Telugu Desam Party general secretary and son of Andhra Pradesh chief minister N Chandrababu Naidu, has gone up by a mind-boggling Rs. 14.5 crore to Rs. 330 crores a span of five months.