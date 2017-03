ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಅಲ್ಲ, ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯ: ಉ.ಪ್ರ. ಡಿಐಜಿ

ಬೀದಿ ಕಾಮಣ್ಣರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಐಜಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Director General of Police in Uttar Pradesh S Javeed Ahmad took to Twitter to clear the air about his department's anti-Romeo squads, rejecting allegations of anti-Romeo squads behaving like moral police.