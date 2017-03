ಉಪೇಂದ್ರ ಥರಾ 'ನಾನವನಲ್ಲ, ನಾನವನಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಸಂಸದ !

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನೆಯ ಸಂಸದ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸರ್ ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸದ ಸುನಿಲ್ ಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.

English summary

It is not easy to fly these days if you are a parliamentarian and a 'Gaikwad'. BJP lawmaker Sunil Gaikwad has complained of harassment at airports just because he shares his name with a certain violence-prone colleague of the Shiv Sena, Ravindra Gaikwad, black-listed for beating up an Air India manager.