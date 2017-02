ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನೋಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ !!!

ಆನ್ ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗಳು ಗುಪ್ತ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ನ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆಯಂತೆ.

English summary

Android users are warned against malicious software disguised as official raunchy app while they are in search of various raunchy websites.