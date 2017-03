ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಶೋರ್ ರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸೋಲಿನ ಸೇಡನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಚಾಣಕ್ಷ' ಅಮಿತಾ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 17:02 [IST]

English summary

Amit Shah takes revenge of Bihar Election : Prashanth Kishor (PK) an Indian political strategist and advisor to Chief Minister of Bihar defeated in Uttar Pradesh